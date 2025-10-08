Virágról virágra: Sáfrány Emese korábbi szerelme a ValóVilág egykori sztárjával vigasztalódik

A kapcsolatuk természetéről, illetve arról, hogy mi zajlik közte és Inti között, Kinga az Instagram-történetében adott rövid választ, ami 24 óráig volt elérhető:

Szeretném tisztázni, hogy Intivel nagyon jó barátságban vagyunk, sokat beszélgetünk, támogatjuk egymást, de a kapcsolatunk kizárólag baráti

Kinga egyébként néhány hónappal ezelőtt vetett véget korábbi kapcsolatának – elmondása szerint azért, mert úgy érezte, volt párja nem tudta teljesen elfogadni hallássérült kisfiát.