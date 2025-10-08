49 perce
Virágról virágra: Sáfrány Emese korábbi szerelme a ValóVilág egykori sztárjával vigasztalódik
A múlt vasárnapi Sztárbox gálán egy sokatmondó fotó készült TNT Intiről és Kutai Kingáról – a képen összebújva mosolyognak egymásra.
A komlói Sáfrány Emese korábbi szerelme, Inti ezúttal nem egyedül érkezett: a rendezvényen először mutatkozott kézen fogva a ValóVilág egykori szereplőjével, Kutai Kingával. Láthatóan jól érezték magukat egymás társaságában – végig fogták egymás kezét, szemeik pedig csak úgy csillogtak, miközben egymásra néztek. A közös fotózásnál is bensőségesen, összebújva pózoltak, ami tovább erősítette a gyanút, hogy valami több is lehet közöttük.
Hoppá! Erre vágyik még a korábban felnőttfilmesként ismert komlói színésznő
A kapcsolatuk természetéről, illetve arról, hogy mi zajlik közte és Inti között, Kinga az Instagram-történetében adott rövid választ, ami 24 óráig volt elérhető:
Szeretném tisztázni, hogy Intivel nagyon jó barátságban vagyunk, sokat beszélgetünk, támogatjuk egymást, de a kapcsolatunk kizárólag baráti
Kinga egyébként néhány hónappal ezelőtt vetett véget korábbi kapcsolatának – elmondása szerint azért, mert úgy érezte, volt párja nem tudta teljesen elfogadni hallássérült kisfiát.
Nemrég szakítottam a párommal, mert úgy éreztem, az értékrendünk nem egyezik, és nem fogadja el kellőképp a fiam. Az nem opció, hogy olyan valaki legyen mellettem, aki nem fogadja el őt száz százalékig. Sosem szégyelleném a hallássérült gyerekem.
Durva pofonokat kapott a pécsi zenekar énekese, de sokáig állta a sarat