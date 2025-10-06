október 6., hétfő

Visszatért! Ebben a baranyai labdarúgócsapatban játszik idén a ValóVilág egyik legmegosztóbb szereplője

Visszatért! Ebben a baranyai labdarúgócsapatban játszik idén a ValóVilág egyik legmegosztóbb szereplője

Az elmúlt időszakban több televíziós műsorban is felbukkant a komlói születésű Fenyvesi Barna, aki a ValóVilág 11. évadának egyik legmegosztóbb szereplőjeként vált népszerűvé. Elsősorban botrányos kapcsolataival és szókimondó személyiségével vált ismertté.

Sokszor hangoztatta, hogy a labdarúgópályán is otthonosan mozog: ami a hazai bajnokságokat illeti, az U13-as korosztálytól kezdve versenyszerűen szerepelt a Komlói Bányász együttesében, sőt, a 2010/11-es idényben tizenhárom esztendősen még az U17-ben is bizonyíthatott egyszer kezdőként, nyolc alkalommal pedig csereként beállva. Később külföldön próbált szerencsét, de a 2025/26-os szezonban ismételten magyar csapatnál futballozik, immáron a felnőttek között.

Talán nem olyan meglepő, hogy szülővárosa kedvéért húzott stoplist ismét itthon, így a nemrég kezdődő pontvadászatban a Baranya vármegyei III. osztályban vitézkedő Komló Bányász második számú csapatát erősíti. A Hidas és a Szászvár ellen csereként kapott lehetőséget, szombaton viszont a Mágocs vendégeként kezdett, s 56 percet futballozva járult hozzá a sikerhez (2–3).

Fenyvesi Barna (második sorban, balról a negyedik) dolgai a pályán is jól alakulnak. Forrás: Facebook

 

