Ez hihetetlen: az X-faktorban tűnt fel a pécsiek kedvenc utcai énekese!

A civil életben szoftverfejlesztőként dolgozó Tamás minden pécsi hétköznapjait feldobta az elmúlt években. Most az X-faktor közönsége és az egész ország megtudhatta, hogy milyen szórakoztató emberek élnek Baranyában. Tóth Andinak a szívét is oda ajándékozta.

Tóth Dávid

Aki figyelemmel követte a hétvégén az RTL X-faktor című műsorát, az ismerős arccal találkozhatott: a 13. évád 4. részében, a válogató során ugyanis feltűnt egy pécsi híresség, nevezetesen Horváth Tamás, aki fejhallgatójával szokta járni a belvárost, és hangos énekléssel szórakoztatja a járókelőket.

X-faktor
Tamás az X-faktor közönségét is elkápráztatta előadásával.
Forrás: RTL

Pécsi férfi az X-faktor színpadán: nagy meglepetéssel érkezett

Az X-faktor zsűrijét már az első pillanatokban sikerült sokkolnia a pécsiek büszkeségének, ugyanis egy hatalmas, rózsaszín szívet ajándékozott Tóth Andinak. Ezt követően kérte a bírákat, hogy ne szakítsák félbe, majd feltette a fejére a már ikonikussá váló fejhallgatóját és hozzáfogott a performanszhoz − amellyel finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a zsűrinél. Tamás ugyanis nem a tőle megszokott számokkal jelentkezett, jobbára csak hőbörgésből állt a fellépése, így nem csoda, hogy Gáspár Laci úgy nyilatkozott, alig várta, hogy vége legyen.

A pécsi legenda kedvét ez sem rontotta el, jókedvűen távozott a műsorból. 

Nem először került a középpontba az X-faktor válogatóján feltűnő férfi

Pár hónappal ezelőtt összegyűjtöttük egy cikkben pécs arcait, természetesen Tamás is felkerült a listánkra. Kevesen emlékeznek rá, de a pécsi férfi remek gesztust tett korábban a Rádió 1 Balázsék című műsorának kitelepülése alkalmával, amikor megnyert egy drága okosórát és elajándékozta azt a rögtönzött tehetségkutatón második helyen végző versenyzőnek.

@trosztfanni Véj ju aaaarr!!! #pecs #enekes #xfaktor #gyonyoru #enek #brunomars ♬ eredeti hang - Fancsii

 

