Élete egyik legmeghatóbb pillanatáról vallott Molnár Gusztáv

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Drága örökösök színésze, Molnár Gusztáv az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe, és saját bevallása szerint is kemény harcokat vívott önmagával. Sokáig alkoholproblémákkal küzdött, ám a pécsi és komlói elvonón történő terápiáknak köszönhetően mára már a gyógyulás útjára lépett és egy ideje már új fejezetet nyitott az életében.

Molnár Gusztáv és felesége szülők lesznek.

Forrás: Blikk.hu Forrás: Czerkl Gábor

Molnár Gusztáv számára az elmúlt hónapok nemcsak a ringről, hanem az apaságra való készülésről is szólnak. A színész és felesége, Dorina első közös gyermeküket várják- a leendő apuka pedig elárulta, bizony már legalább kétszer könnybe lábadt a szeme, amikor a születendő gyermekéről volt szó.

Hát én ilyen szétsírós vagyok. Igyekszem tartani magamat, de pityeregtem

– olvasható mindez a Blikk.hu oldalán. Mint mondta, a megható pillanat azon az ominózus ultrahangon történt, ahol kiderült: kislányuk lesz. Nem szerettek volna nagy felhajtást vagy nembejelentő bulit tartani, de a könnyedség amivel kimondták a nagy hírt, mégis mélyen érintette.

A színész és felesége, Dorina jelenleg a várandósság második trimeszterében, a 18. hétnél tartanak, hamarosan pedig a második genetikai ultrahang következik.