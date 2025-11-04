Celebfigyelő
2 órája
„Erről szól a sport” – Kamarás Iván üzenete a Sztárbox után
Véget ért a Sztárbox, és az esemény után Kamarás Iván megható üzenetben fejezte ki elismerését mindazoknak, akik részt vettek a műsorban.
A színész Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, mennyi munkát, erőt és tisztességet tettek a versenyzők a felkészülésbe. Kamarás a bejegyzésében azt írta: számára és sokak számára ez a sport lényege – a becsületes helytállás és az egymás iránti tisztelet. A poszthoz Sallak Dóri fotója társult, amelyen Kamarás egy mosollyal és kacsintással köszöni meg a közönségnek az élményt. A színész üzenete tökéletes lezárása volt a Sztárbox idei évadának: őszinte, inspiráló és emberi.
