„Erről szól a sport” – Kamarás Iván üzenete a Sztárbox után

A színész Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, mennyi munkát, erőt és tisztességet tettek a versenyzők a felkészülésbe. Kamarás a bejegyzésében azt írta: számára és sokak számára ez a sport lényege – a becsületes helytállás és az egymás iránti tisztelet. A poszthoz Sallak Dóri fotója társult, amelyen Kamarás egy mosollyal és kacsintással köszöni meg a közönségnek az élményt. A színész üzenete tökéletes lezárása volt a Sztárbox idei évadának: őszinte, inspiráló és emberi.