4 órája
Megrendítő vallomást tett Fodor Zsóka: „Kisfiam, nem ezt ígérted!”
Fodor Zsóka hónapokkal a tragédia után is nehezen beszél egykori „fogadott" fia ígéretéről.
Az elmúlásról, a magányról és a barátság erejéről vallott a borsonline.hu felültének megrendítő őszinteséggel Fodor Zsóka, aki éveken át különleges kapcsolatot ápolt Schmuck Andorral.
Ő sosem morzsolódott volna le mindenféle ürüggyel, hogy Pécs messze van, vagy hogy Pest messze van – mondta keserűen majd tette hozzá: „Kisfiam, nem ezt ígérted, nem véletlen írtam ezt a szalagra – utalt arra az üzenetre Fodor Zsóka, amit Andor búcsúszalagjára írt.
Még rengeteg terve van
Az idő múlása és a magány kérdései egyre gyakrabban foglalkoztatják, de még mindig megőrizte azt a derűt, ami mindig is jellemezte:
Az a szomorú csak, hogy mindenki fiatalabb, aki meghal körülöttem
