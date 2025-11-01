Rendkívüli: Tóth Gabi élő adásban vallott arról, hogy bevette zenekarába a baranyai énekest – VIDEÓ

A 2025-ös Megasztár első élő show-jának kiesői között volt a portálunkon már sokszor emlegetett, vásárosdombói kötődésű Balogh Krisztofer, akinek szereplését sokan megkérdőjelezték, de most mégis úgy tűnik, hogy valóra vált az álma, színpadi ember lesz belőle.

A tehetségkutató második élő show-jának elején a műsorvezetők a zsűritagokat arról kérdezték, hogyan élték meg, hogy versenyzőik búcsúztak. Tóth Gabi természetesen sajnálta, hogy énekese távozott, de egy örömteli hírrel is szolgált.