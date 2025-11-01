2 órája
Rendkívüli: Tóth Gabi élő adásban vallott arról, hogy bevette zenekarába a baranyai énekest – VIDEÓ
A 2025-ös Megasztár első élő show-jának kiesői között volt a portálunkon már sokszor emlegetett, vásárosdombói kötődésű Balogh Krisztofer, akinek szereplését sokan megkérdőjelezték, de most mégis úgy tűnik, hogy valóra vált az álma, színpadi ember lesz belőle.
A tehetségkutató második élő show-jának elején a műsorvezetők a zsűritagokat arról kérdezték, hogyan élték meg, hogy versenyzőik búcsúztak. Tóth Gabi természetesen sajnálta, hogy énekese távozott, de egy örömteli hírrel is szolgált.
Olvasgattam kommenteket, és nagyon sajnálták, hogy Krisztofer ment haza. De semmi gond, bevettem a zenekaromba, ott lesz velem a színpadon, és minél több lehetőséget igyekszem neki adni – mesélte büszkén Tóth Gabi.