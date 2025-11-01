november 1., szombat

Vasárnaptól új szabályokkal folytatódik a Sztárban Sztár All Stars, és ez alaposan felforgatja a versenyt. A zsűri többé nem szórhatja csak úgy a 10 pontokat, mostantól minden döntésnek súlya lesz – olvasható a borsonline.hu felületén.

Sztárban Sztár: brutális szabályváltozás jön, a legjobb hétbe juthat a korábbi pécsi egyetemista

Vasárnaptól minden zsűritag legfeljebb három alkalommal adhat maximális pontszámot egy adás során, ami teljesen új helyzetet teremt a versenyben.

Az idei évad TOP8 énekese ezúttal is látványos produkciókkal készül: A korábbi pécsi egyetemista, Dér Heni Tones and I, Nótár Mary Toni Braxton, Szandi Gloria Estefan, Freddie Elvis Presley, Horváth Tamás 4S Street, Mészáros Árpád Zsolt Oroszlán Szonja, Vavra Bence Ed Sheeran, Veréb Tomi pedig Emeli Sandé bőrébe bújik majd.

A tét óriási, hiszen a zsűritagok most kénytelenek lesznek megfontolni, mikor és kinek adják a maximális pontszámot. A versenyzőknek így minden eddiginél tökéletesebb átváltozással kell lenyűgözniük a zsűrit és a nézőket, hogy versenyben maradjanak – írja a Tények.

A feszültség tehát ismét garantált. Vasárnap 18:55-től pedig újabb izgalmas élő show vár a nézőkre a TV2-n, ahol minden pont számít!

 

