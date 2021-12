Vásárt is szerveznek

Idén is megrendezik a népszerű kézműves karácsonyi vásárt Bólyban – december 18-án várják a vásárlókat, az érdeklődőket a Batthyány téren. A szervezők ígérete szerint sok igényes kézműves termék lesz majd a kínálatban, ezen kívül forralt bor, zsíros kenyér, kürtőskalács is kapható lesz, mindezek mellett pedig természetesen a karácsonyi zene és ünnepi hangulat is garantált.