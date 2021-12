– Ezt követően jött a saját étterem ötlete?

– Az eszközök adottak voltak, s mindig is fontos volt számomra a minőségi ételek élvezete. A főzés régóta hobbim. Az Azzurra étteremben olasz alapanyagokat használunk az ételeink elkészítéséhez. A receptek az én ötleteim alapján születtek meg, és dolgozik velünk két séf, akik az elképzeléseim alapján készítik a fogásokat. Három és fél éve nyitottunk, azóta, úgy vélem, sikerült igényes és elkötelezett vendégkört kialakítani. Helyiek és külföldiek is megfordulnak nálunk, sokan választják a házhoz rendelést is.



– Mit gondol, miben rejlik a hazánkban is közkedvelt olasz ételek népszerűsége?

– A mediterrán konyha egyik legfontosabb jellemzője az egyszerűség. Úgy gondolom, kifejezetten emiatt is szeretik oly sokan az olasz fogásokat. Lényeges a frissesség és a minőség is. E három alapkövetelményre kiemelt figyelmet fordít az olasz konyha, ahol a részletek rendkívül fontosak. Mindent a helyszínen készítünk, még ha kicsit tovább is tart, a frissességről nem mondunk le.



– Az olasz kultúra szintén sokak számára vonzó. Mit emelne ki elsősorban?

– Egyszerűen hangzik, de az olasz kultúra egyik alapját a mosoly adja. A mosoly, melyet jó adni és jó visszakapni. Ezáltal azt üzenjük a másik embernek, itt vagyok, jelen vagyok számodra. Természetesen a történelmi gyökerek is igen meghatározóak. Gyökerek nélkül minden növény és minden kultúra is elpusztulna.



– Már hosszú ideje él Magyarországon, mi tette a legpozitívabb benyomást?

– Kiemelkedőnek tartom az iskolát, az oktatás magas színvonalát, az egészségügyi rendszerben dolgozók szaktudását, valamint a szolgáltatások gyorsaságát.



– Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó vendéglátó váljon?

– Fontosnak tartom a közvetlen kapcsolatot a vendégekkel. E területen is elengedhetetlen a mosoly, ami szívből jön. Ennek nemcsak a vendéglátásban, de a mindennapi életben is komoly szerepe van. Az őszinte emberi kapcsolatok az életben a legfontosabbak, számomra ez jelenti a boldogságot.



Az étkezés a kultúra része

Faganelli Gianfelice Mantovában született, azonban több mint húsz éve Baranyában él. Kedvenc ételei a halból készült fogások, így ilyen recepteket is bőséggel kínál vendégeinek. Gianfelice hangsúlyozta, Olaszországban a minőségi étkezés szerves része a nemzeti kultúrának is. A táplálkozásnak hangsúlyos a közösségi szerepe, valamint a minőségi, kiegyensúlyozottan összeállított alapanyagok. Esküszik a mediterrán étrend egészségre gyakorolt pozitív hatására. Elmondása alapján kilencven százalékban érti a magyar nyelvet, de az olasz mellett angolul, németül és franciául beszél.