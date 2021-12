– Ma már angol és magyar nyelven is kapható a társasjáték.

– Hosszú út vezetett idáig, és a végeredmény mögött komoly csapatmunka áll. A társast végül Társal-Go-nak kereszteltem el. A kézzel gyártott verzió használata során sorra jöttek az ötletek, hogyan lehetne a játékot fejleszteni, így elsősorban barátok, ismerősök segítettek abban, hogy továbblépjek. Aztán eljött a pont, amikor már komolyabb szakmai segítségre volt szükségem a design kidolgozásában.



– Kiknek ajánlaná ezt a kreatív játékot?

– Bárkinek hasznos lehet, aki emberekkel foglalkozik! Lehet az szülő, aki szeretne minőségi időt tölteni a gyerekeivel, házigazda, aki beszélgetést szeretné feldobni, vagy a tanórai szünetekben kikapcsolódni vágyó diák.



– Milyen fogadtatásban részesült a játék?

– Sok pozitív visszajelzést kaptam szakemberektől is, ami azt igazolja, hogy tényleg nagyon sokféle közegben jól használható. Idősek otthonában dolgozó szociális munkás, pszichológus, coach, színházi rendező, külföldi önkéntesekkel dolgozó tréner, közösségfejlesztő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógus, tanárok, munkaközösség-vezetők számoltak be arról, hogy rendszeresen használják.



– A játék fő célja önmagunk és mások megismerése. Ez hogy valósulhat meg?

– Legelőször egy pincebuli jut eszembe, amit egy baráti házaspár szervezett. Ahogy az lenni szokott, az ismerősök csak egymással beszélgettek, elkülönültek a fiúk és a lányok. A fordulat akkor állt be, mikor körbeadtuk a kis dobozt, és az egyik kérdés kapcsán igazi jó kis vita kerekedett, valódi társasági beszélgetés, amiben mindenki részt vett. Egy olyan helyzetben, ahol zömmel ismeretlen emberek vannak, ha előkerül egy jó kérdés, előbb-utóbb mindenki előhoz egy érdekes személyes történetet, ami által közelebb kerülünk egymáshoz.

Az élményalapú ismeretátadás híve

Radnai Éva tősgyökeres pécsi. Itt született, majd diplomáját is a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Pedagógus, művészeti menedzser, a Janus Egyetemi Színház titkára, a Murál Morál és a Jelenidő Egyesület tagja. Pedagógusként fontosnak tartja az élményalapú ismeretátadást és a készségfejlesztést. Jelent meg verses gyerekkönyve, tart komplex élménypedagógiai foglalkozásokat iskolásoknak és csoportos interaktív tárlatvezetéseket is a Zsolnay Negyedben. Úgy véli, a kommunikációalapú társasjáték segíthet a gyermekek empátiájának és kommunikációs készségeinek fejlesztésében is.