Élet Gammapoliszon túl: hogy él, mit csinál a hétköznapokon egy fan klubtag?

Az első hazai Omega Fan Klub több mint 40 éve Pécsett alakult, de a társaság még napjainkban is összejár – együtt dolgozták fel megrendülten a zenekar háromszoros tragédiáját is. De hogy él, mit csinál a hétköznapokon egy fan klubtag? Az egyik ősi tag Szókisboris Péter, aki rövid időn át vezette is a klubot és közel negyven éve a PTE műszerfejlesztője.

– Hogy lesz valaki műszerfejlesztő? – A precíz, tökéletes munkára törekvést az általános iskolában tanultam meg, a modellező szakkörben. A Mikrobiológiai Intézetbe pedig dr. Nyárády József ajánlásával kerültem, miután közös hobbink volt a modellezés és az intézetben olyan embert kerestek, aki „mindenhez ért”. – Milyen házi kialakítású készülékeket kell elképzelni? – Speciális eszközöket, melyek nem léteztek a kereskedelemben, és a legújabb technikákat alkalmazták a létrehozásukkor a kutatók. Vagy olyanokat, amelyeket akkor egyszerűen nem lehetett megvenni. – Melyik munkájukat tekinti a legjelentősebbnek? – Egy automata spektrofotométert, amit 1987-ben fejeztünk be. Ehhez a mikroprocesszorokat a „főnök” egy hollandiai kongresszusról hazatérve a zoknijában csempészte be. Akkor ugyanis ezek az eszközök COCOM-listán szerepeltek. – Mi volt ebben a feladata? – A finommechanika megtervezése, a prototípus legyártása, a burkolat kialakítása üvegszálas műgyantából. – Mit tekint a legnagyobb elismerésének? – Amikor a berendezést bemutattuk a BNV-n, odajött egy neves cég igazgatója: „Különösen a készülék dizájnja fogott meg. Melyik céggel terveztették?” A főnök rám mutatott, az igazgató pedig kezet nyújtott és azt mondta: „Magának nem itt lenne a helye.” – Voltak további sikerek is? – Például a II-es számú Belgyógyászati Klinika kutatóival és a Pollack Mihály Műszaki Főiskola szakembereivel létrehoztunk egy nagyon összetett, automatizált elemzőrendszert. – Minden elsőre sikerült? – Voltak kudarcok is, megtörtént, hogy félévnyi munka után láttuk be, nem jó az elv, amit kitaláltunk. Így újrakezdtük és csináltunk egy másikat. – Most is dolgoznak valamin? – Régen leállt már a fejlesztés, ma minden megkapható készen. Azért az intézet folyosóján még láthatók a legjelentősebb berendezések fotói, leírásai. Ott volt a legnagyobb koncerteken Szókisboris Péter 1963-ban született Pécsen. Az 1-es Gyakorló Általánosba járt, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Tagja volt az MHSZ Ércbányász Modellező Klubnak, s itt volt az első munkahelye. Innen került 20 évesen a POTE Mikrobiológiai Intézetébe, ahol ma is dolgozik (pár esztendeje dékáni dicséretet kapott). Az utóbbi években főként informatikai és logisztikai feladatokat lát el. Időközben a hobbi is bővült: kerékpározik, túrázik, zenét hallgat – természetesen az Omegától mindent megszerzett, s eljárt az évtizedek során az európai nagy koncertjeikre is.

