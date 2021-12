– Kidolgozott két programot is, pontosan ezeknek mi is a lényege?

– A szakterületem a gerinc- és a derékfájás, így talán nem meglepő, hogy egyik programom, a TripleX gerincprogram a derékfájás megelőzését, illetve ha már kialakult, akkor megszüntetését szolgáló koncepció. Terápiás része az akut derékfájás kezelését szolgálja, míg a tréning rész a hosszú távú fájdalommentes élethez és mozgáshoz építi meg az alapokat. A fitmummy pre- és posztnatális program pedig a kismamáknak biztosít szakszerű mozgásprogramot a várandóság ideje alatt, illetve a szülést követően biztonságos és Magyarországon egyedülállóan komplex regenerációs tréninget.



– A derékfájás problémái fiatalkorban is jelentkezhetnek? Mennyire kell komolyan venni?

– A derékfájás világszerte a vezető mozgásszervi betegség, ráadásul a leghosszabb ideig keseríti meg az ember életét, ha egyszer bekövetkezik. És sajnos az a tapasztalat, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik. Volt már például 15 éves porckorongsérves páciensem. Persze nem a sérv az egyetlen gerincprobléma. A kevésbé súlyosnak hangzó derékfájás is nagyon komoly fájdalommal tud járni, ezért mindenképpen érdemes inkább a megelőzésre figyelmet fordítani. Az első jelek általában gyengébbek, de már ott érdemes résen lenni és megtenni a szükséges lépéseket. Ez nem feltétlenül jelent orvost vagy gyógytornászt, sokkal inkább a helyes tartásra, mozgásra és a szükséges mértékű fizikai aktivitásra való figyelem. Idős korban természetesen gyakoribbak a mozgásszervi problémák, így a derékfájás is. De meglepő módon leginkább a középkorosztályt érinti (30–50 éveseket).



– Mennyire híve a gyógyszeres kezelésnek?

– Lévén, hogy gyógytornász és edző vagyok, egyáltalán nem vagyok híve a gyógyszereknek. A mozgás nagyon sok mindenen tud segíteni. Szoktuk is mondani, hogy a mozgás gyógyszer. Vannak bizonyos problémák, amikre semmi más nem hat. Izmot építeni például, ami stabilan tartja a gerincünket, csak tornával lehet. Sajnos olyan gyógyszer még nem kapható, amitől erős, stabil izomzatunk lesz, meg kell ezekért dolgozni. De azt azért érdemes tudni, hogy nem csak a brutálisan erős edzések jók erre. Akár 10–20 perces tréningprogramokkal is szép fejlődést lehet elérni.



– A magánéletében is megjelenik a foglalkozása?

– Ez egy érdekes kérdés, amikor az ember még lelkes, kezdő a pályán, mindenkit meg akar szerelni. Sokszor kéretlenül is. A családtagokra a legnehezebb hatni (hiszen ők a gyermeket, a testvért látják bennünk), az ember idővel leszokik erről, sőt, azt is meg kell tanulnunk, hogy nem mindenkin tudunk segíteni, főleg olyanon nem, aki saját maga még nem határozta el, hogy változtat. Saját magán­életemben pedig ma már oda jutottam, hogy nem is tartom jónak a családon belüli terápiát, pont azért, mert mi más viszonyban vagyunk egymással. Ezért a saját családtagjaimat inkább olyan kollégákhoz irányítom, akikben maximálisan megbízom.