A máriakéméndi önkormányzat a Magyar Falu Programnak köszönhetően új falubuszra nyert támogatást, egyházi közösségi teret fejleszthetett, és a település óvodája is megújulhatott, illetve most egy tornaszobával is gazdagodott az intézmény. Ezen kívül legutóbb egy játszótér felújítására is nyert forrást a község, és a jövő évben is szeretnének élni a hasonló pályázatok által kínált kedvező lehetőségekkel.

Nagyharsányban szintén jelentős beruházás valósulhatott meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A temetőt fejleszthették, illetve megújult a fogorvosi rendelő tetőszerkezete és tetőhéjazata, kicserélték a nyílászárókat és szigetelték az épületet, melyre színezett nemesvakolat került az elnyert támogatásból. Kollár Csaba, Nagyharsány polgármestere elmondta, a mohácsi tervező és kivitelező cég nagyon szép és gyors munkát végzett. Az épületben működik a fiókpatika is, ami szintén megújult, és itt található az ifjúsági közösségi szolgáltatóház is, amelynek felújítására, az udvarának térkövezésére, illetve a falu központjában egy játszótér megépítésére is szeretnének pályázni.

A nagyharsányi önkormányzat sikerrel pályázott még külterületi útfelújításra, amelynek köszönhetően tavasszal megkezdődik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság beruházásának köszönhetően megújult Szoborpark felé vezető út felújítása, a megfelelő csapadékelvezető rendszer kiépítésével.

A községvezető elmondta, jövőre a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében is szeretnének pályázni az orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére, és belső-külső felújítására, hogy a kor követelményeinek megfelelő körülményeket tudjanak teremteni mind a pácienseknek, mind pedig az itt rendelő orvosnak.