Az ötlet annyira megtetszett neki, hogy megkereste az ötletgazdát, Ancsin Alexet, aki a battonyai művelődési házban dolgozik, hogy az ötletét szívesen átvenné és meghonosítaná Kozármislenyben. Az ötletgazda mosolyogva adta áldását. Városi mozgalom lett az akcióból

Még 2018-ban a helyi szépkorúak lelkes tagjai készítették a kis mikuláscsomagokat, és olyan ismert pontokra helyezték ki, amerre az óvodás, iskolás diákok szoktak közlekedni. A gyerekek örültek a meglepetéseknek. A következő évben Bezdán Katalin kis köszöntőkártyákat szerkesztett, amit aztán Tarcsay Gyöngy­vérék szétosztottak a nagycsaládoknak, egyesületeknek, védőnőknek, tanítónőknek.



A kis kezdeményezés azóta behálózta a várost. Idén a Civilek Kozármislenyért Egyesület lelkes csapatával több csomagot helyezett ki az Öregfaluban, még a „betlehembe” is jutott belőle, de nemcsak Kozármislenyben hódít a „Hagyj el egy mikuláscsomagot!” Pécsett is szövődnek a mislenyi kapcsolatok. Így kerültek a megyeszékhelyen a gyermekklinika kerítésére is a piros csomagocskák.



Pár éve Face­book-oldalt szerkesztettek, Szívek szatócsboltja néven, ahová felkerülnek a kihelyezett mikuláscsomagok fotói, illetve pillanatképek a nagy megtalálásról.