– Sikerült pécsi beilleszkedése?

– Nyilván vannak nyelvi akadályok, de a kollégáim közül többen is jól beszélnek angolul, s mindenki segítőkészen fogadott. Nem én vagyok az egyedüli külföldi, így nem ismeretlen a szituáció a társulat számára. A balettben amúgy is elég hasonló szókincset használunk, gyakran mozdulatokból is megértjük egymást. Megfogott a pécsi társulatban, hogy a koreográfiáink modernek, mégis klasszikus alapokon állunk.