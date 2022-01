Az üzletvezető, Nyilas Csaba elmondta, jól fogy­tak ezek az utalványok náluk is, ezért számítanak rá, hogy januárban ugrásszerűen, akár 30–40 százalékkal megnő majd a termek látogatottsága. Ugyanakkor náluk az egész december aktív volt, ugyanis jótékonysági órákat tartottak, amelyen az ingyenes részvételért cserébe csupán egy cipősdoboznyi ajándékot vártak a résztvevőktől. Rengeteg csomag gyűlt össze, amelyeket karácsony előtt el is juttattak a rászorulóknak.

A tapasztalatok alapján egyébként az ünnepek utáni, újévi fogadalmakból is született lelkesedés februárig kitart, majd visszaesik a látogatók száma, amelyet aztán a bikiniszezonra való készülődés pörget fel újra.

Fogadalom

Kutatások szerint hosszú évek óta a legnépszerűbb újévi fogadalom, hogy elhatározzuk, lefogyunk a hőn áhított alakunk érdekében. A második helyen áll – szorosan ehhez kapcsolódva – az egészséges életmódra való törekvés. Mindezen álmok elérését soha nem késő elkezdeni. A szakemberek szerint egyszerű a sikerhez való képlet: reális (akár kisléptékű) célt kell kitűznünk magunk elé, és időt kell szánnunk a megvalósításra.