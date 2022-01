Ötvennégy év kemény munka, de a lendület töretlen. Fekete János már korán, gyerekként is kacérkodott a vendéglátóhelyekkel, és elképzelte magát ebben a világban. A csányoszrói születésű háziúr 14 éves korában felszolgálóként kezdett el dolgozni a harkányi Baranya Szállóban. Az idő haladtával hideg- és melegkonyha-vezetői végzettséget szerzett, aminek feltételeként szakács is lett, majd volt az étterem vezetőhelyettese, és vendéglő üzletvezetője is. Vitathatatlan, hogy a ranglétrát végigjárva megdolgozott a sikerért.

Jövőre lesz tíz éve, hogy élete régi vágya teljesült, ugyanis 2012 nyarán megnyílt az Ormánsági halászcsárda.



– Ormánsági gyerek létemre igyekeztem szem előtt tartani az ormánsági hagyományokat. Különböző helyi szőttesek, horgászereklyék, és a labdarúgással kapcsolatos szentélyem is fogadja az ide érkezőket, így próbálunk családias légkört teremteni a vendégeinknek – vélekedett Fekete János.

A vendéglátás mellett volt ideje imádott sportágára, ráadásul tagja volt 1969 és 1973 között a Pécsi BTC csapatának is. Emellett vezette a Harkányi Labdarúgó Szakosztályt, de még UEFA B Diplomát is szerzett. Vendégterében pedig visszaköszön Ronaldinhóval és Puskás Ferenccel készült közös kép is.

A csárda sikerességét a vendégkönyvbe írt feljegyzések, valamint az internetes szavazáson látható eredmények is igazolják. Természetesen vannak olyan szituációk, és olyan vendégek, akik szeretnek kivetnivalót találni a dolgokban, azonban Fekete Jánosnak nem szokása felhúznia magát mindezeken.



– Szeretek az emberekkel foglalkozni! Minden vendég legtöbbször más-más személyiséget igényel, így ez is egy folytonos megújulás. Vannak persze „nehezebb emberek”, de mindig minden körülmények között a vendégnek van igaza – mondta lapunknak a vendéglátós.

Elmondása alapján ebben a szakmában a legfontosabb, hogy a vendéglátósok megtanulják, hogy ők vannak a vendégért és nem fordítva! Hiszen nekik igazán akkor kell dolgozniuk, amikor más pihen.

A halételek viszik a pálmát

A családias hangulatú étteremben hárman dolgoznak, és ezt így jónak is tartják, hiszen úgy érzik, hogy ezzel jobb kapcsolatot lehet ápolni a vendégekkel. Az étlap választéka ugyan kicsit szűkebb, mint a legtöbb étteremé, de előrendelésre bármilyen ételt elkészítenek. A csárda legfőbb specialitásához a halételek tartoznak, ugyanis a betérők 80 százaléka halat eszik. A halat mellőzőknél pedig a cigánypecsenye, rántott csirkemell, valamint rántott sajt és gomba dominál.