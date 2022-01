– Hogyan csöppent bele a testépítés világába?

– Az egyetem és a munka minden időmet elvitte, így szükségem volt egy kis énidőre is, amelyben feltöltődhetek. Este 11 óra után kezdtem el edzőterembe járni, ahol volt 1–2 órám, amit csak magamra fordítottam. Eleinte barátok segítségével tanultam bele a súlyzós gyakorlatok kivitelezésébe, majd egyedül folytattam tovább. Előtte egyébként nem szerettem sportolni, utáltam a tesiórákat is, de genetikailag nagyon szerencsés vagyok, így nem is éreztem hiányát.