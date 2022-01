Egészségesebb megoldásokat és alapanyagokat kell alkalmazni a közétkeztetésben, ezt már a 2014-es menzarendelet előírta, a 2020-as, idén érvénybe lépő rendelet pedig az alapanyagok minősége mellett az eredetükre és beszerzésükre is kiemelt figyelmet fordít. Eszerint a közétkeztetésben felhasznált élelmiszerek legalább 60 százaléka hazai forrásból, vagy rövid ellátási láncon keresztül beszerezve kerülhet a konyhákba.

– Előfordul, hogy a gyerekeket otthon sem készítik fel megfelelően a kellően változatos és egészséges táplálkozásra, így nem meglepő, ha a menzai változásoktól, és eleve, az egészséges táplálkozást támogató étrendtől is elzárkóznak a csemeték – állapította meg Enyedi Csaba, a Baranyában is működő, országosan is piacvezető budapesti központú közétkeztetési vállalat, a Hungast kommunikációs igazgatója.

Gyakran ellentmondásos a helyzet: míg a minőségi tápanyagok beszerzése miatti a napi menü száz – kétszáz forintos áremelkedése elégedetlenséget vált ki egyesekben, addig gyakran megesik, hogy a szülő már be sem íratja menzára gyermekét, hanem a jóval drágábban elérhető, ám hosszú távon egészségtelenebb, például gyorséttermi étkezésre ad zsebpénzt. A nehéz anyagi helyzetű családok gyermekei továbbra is ingyenesen juthatnak a menzai étkezéshez.

Forrás: Benkő Sándor

Enyedi Csaba arra is rávilágított, az előírt szabályok betartását fontos lenne egyre komolyabban ellenőrizni is, ugyanis a rendelet akkor válik igazán élővé, ha be is tartatják. – A Hungast piacvezetőként szigorúan megválogat minden alapanyagot, s a hazai termelésű összetevőket preferáljuk, ezzel is példát kívánunk mutatni a szegmens számára – fogalmazott.

Az olvasói tapasztalatok azonban azt mutatják, sajnos még mindig előfordulhat bizonyos kisebb szolgáltatók részéről az ügyeskedés, a szabályozás kiskapuinak kihasználása, ez vezethet oda, hogy alacsonyabb minőségű ételek is a tányérra kerülnek – a rendelet betartásának ellenőrzése így valóban fontos szempont.

– Meghatározó tényező az időfaktor is. A gyermekeknek a rohanós iskolai időbeosztás során nincs lehetőségük nyugodtan megenni egy nagy tál forró levest is a második fogás előtt. Úgy tűnik, a fiatalok kevésbé igénylik a menzán a leveseket. Inkább a könnyebben elfogyasztható, ízletes és változatos egytálételek lehetnek praktikusak az iskolai ebédek során – tette hozzá Enyedi Csaba.

Az egészségünk a tét

Számos hazai táplálkozási szakember állítja, testünk számára a megfelelő „üzemanyag”, azaz minőségi, minél természetesebb eredetű táplálék szükséges a zavartalan működéshez. A szakértők arra is rámutatnak, a túlzottan finomított élelmiszereken alapuló, tápanyaghiányos étkezés nagy szerepet játszik az olyan modernkori népbetegségek kialakulásában mint a cukorbetegség, az elhízás, a szív-és érrendszeri problémák, emésztőrendszeri betegségek valamint a hormonháztartás felborulása. Az egészséges táplálkozásra való nevelés azonban otthon, a családokban kell, hogy kezdődjön. Így a gyermekek számára már ez válik megszokássá, s például az iskolai gyümölcs- és zöldség adag elfogyasztása sem okoz majd gondot.