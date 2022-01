Asszonyt igaz, nem lehetett venni – vagy nem tudunk róla –, de számos mást igen. Lovak, disznók, malacok, szárnyasok, háziállatok cseréltek gazdát. A régi bútorok, porcelánok miatt sok külföldi, főleg német, osztrák, olasz érkezett a régiségkereskedőhöz, hogy megalkudjanak a különleges régiségekért.



Nagy tömegeket vonzott az ócskapiac, de ha valaki, tegyük fel szobabútort, autót szeretett volna venni, az sem hagyhatta ki a pécsi vásárt, ahol a legújabb márkás farmernadrágokat, vagy annak jó utánzatait is be lehetett szerezni, illetve dohányárut, elit szeszes italokat (whiskyk, konyakok, likőrök) is kínáltak eladásra, ezen áruk legtöbbször a volt Jugoszláviából, vagy Törökországból érkezett.