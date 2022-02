Belegondolva abba, hogy húsz éve, mikor egy Nokia telefont beejtettem a mólóról a Balatonba, nem az volt a kérdés, hogy működni fog-e még, csupán az, hogy megtalálom-e. Manapság egy csúcskategóriás mobilt elég egyszer rosszul elejteni vagy zsebre vágni a kulcscsomó mellé, és aztán mehet a szervizbe, ahol gyakorta olyan összeget mondanak a javításra, hogy jobban megéri új mobilt vásárolni. Ennek ellenére a készülékcseréknek mindössze 25 százalékának a hátterében áll fizikai meghibásodás – mondták el érdeklődésünkre az egyik telefonszolgáltató pécsi ügyfélszolgálatán.

– A legjellemzőbb, hogy a kétéves hűségidő lejárta utáni napokban már érkezik is a legtöbb ügyfél, hogy felmérje, milyen új mobiltelefont vihetne el tőlünk újabb hűségidőre – tudtuk meg a szolgáltató munkatársától. – Nem véletlen, hogy a legtöbb hűségidő december elején jár le, hiszen sokan szeretik meglepni magukat vagy szeretteiket új készülékkel karácsonyra.

Az NMHH legfrissebb felméréséből azt is megtudhattuk, hogy a 14 évesnél idősebbek immár 94 százaléka rendelkezik saját mobiltelefonnal. Életkori felmérések szerint pedig minél fiatalabb korosztályt vizsgáltak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy mindig a divat és a trend diktálta legmodernebb készülékre váltanak, amennyiben ezt anyagilag megengedhetik magunknak.

Ellátogattunk egy használt telefonokkal foglalkozó üzletbe is, ahol megerősítették a trendeket. Tapasztalataik szerint a harminc év alattiak azok, akik rendszeres visszatérőként cserélgetik a mobiljukat, méghozzá úgy, hogy a leadott telefonoknak semmi bajuk nincs. Ezzel szemben a negyven év felettiek azért térnek be az üzletbe, hogy a meghibásodott készüléküket cseréljék le, akár még ugyanarra a régebbi, megszokott modellre is.

Az eszközök újrahasznosíthatóak

Az NMHH felmérésében az újrahasznosítással is foglalkozott. Ez alapján a felhasználók 82 százaléka minden esetben új mobiltelefont vásárol, de mindössze 25 százalékuk ajándékozza el a lecserélt készülékét. A legszomorúbb tény azonban a felmérésben, hogy a mobiltulajdonosok mindössze 10 százaléka adja le elkülönített hulladékként újrahasznosításra a mobilját, s vannak olyanok is szép számmal, akik egyenesen a kukába dobják a megunt vagy meghibásodott készüléket. Pedig a „Passzold vissza, tesó!” néven futó kampány keretein belül Baranyában is többtucatnyi gyűjtőponton leadhatóak a feleslegessé vált készülékek. Nem beszélve arról, hogy az NMHH „Netre fel!” készülékcsere-programjában állami támogatást is kaphat új mobiltelefonjára az, aki a régit leadja újrahasznosításra.