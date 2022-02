A kegytárgybolt ünnepélyes megnyitójára február 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor. Felföldi László pécsi megyéspüspök áldja meg az épületet, majd szeretetvendégségre várják a látogatókat.

A Laudate Kegytárgy- és Könyvesboltban a zarándokok nem csak szentképeket, rózsafüzéreket vásárolhatnak majd, de az egyházi könyvkiadók legfrissebb köteteit is beszerezhetik. Ezen felül a lelkipásztorok papi kellékeket, miseruhákat is vásárolhatnak – ilyen jellegű üzlet korábban nem működött a térségben.

Keresztes Andor kegyhelyigazgató, kerületi esperes-plébános elmondta, nemsokára a látogatóközponti bisztró is újranyitja kapuit a látogatók előtt, így a zarándokok számára egy-egy szendvics, kávé, sütemény elfogyasztására is lehetőség lesz Máriagyűdön.

A plébános tapasztalatai alapján Máriagyűd töretlen népszerűségnek örvendett az elmúlt időszakban is. A látogatóközpont célja az, hogy ezáltal is kényelmesebbé, gazdagabbá váljon az itt töltött idő, a zarándokok igényeit minden szempontból kielégítse a helyszín. A búcsús programok, szentmisék mellett a kegyhely lelkigyakorlatok helyszínéül is szolgál.