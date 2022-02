A Bajnok utcai ház a közösség összefogásának köszönhetően már az alapítvány tulajdona, a felújítási munkálatok azonban a vártnál tovább fognak tartani. – Két hónapig folyamatosan váltották egymást a szakemberek, statikusok, minőség­ellenőrök. Kiderült, hogy a födém jelenlegi állapotában nem teszi lehetővé azt, hogy 15-20 fő is tartózkodhasson az emeleten. Pluszgerendákkal kell megerősíteni, így ráfordított időben és költségekben is több várható, mint amire számítottunk, de a napokban végre elindulnak a várva várt munkálatok – mesélte Kapitányné Légrádi Éva, az alapítvány munkatársa.

Öröm az ürömben, hogy a járvány miatt még a gyermekklinika Covid-részlege sem tudott elköltözni a Nyár utcából, így pár hónappal tovább maradhat az ottani épületben a Nevetnikék csapata, akik időközben újult erőkkel végzik küldetésüket. Bár a járvány a kórházi látogatásokat még nehezíti, e téren is újraindult a munka. A játékkészítő és kórtermi falfestő foglalkozásokra viszont egyre gyakrabban kerül sor.

– Minden előképzettség nélkül csatlakozhat bárki, folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Jönnek diákok, nyugdíjasok, de dolgozó felnőttek is, akik a hétvégéjüket a kórtermek barátságosabbá tételének szentelik – mondta Éva.

A falfestés különösen fontos most, ugyanis a gyermeksebészeti osztály átmeneti helyszínén minden fal üres még, így bőven akad feladat. A festést gondosan előkészítik, így az önkéntesek művészi ambíciók nélkül is be tudnak kapcsolódni – legutóbb a Hófehérke és a hét törpe mesefiguráit vették alapul a díszítéshez.

Új irányba is bővítik szerteágazó tevékenységüket: elindították online marketing gyakornoki programjukat. E célból a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karával is együttműködnek, egy kurzus keretein belül kapcsolódhatnak be a hallgatók az alapítvány tevékenységébe. – A játékkészítő workshopjainkra cégek is jelentkeznek csapatépítési és társadalmi felelősségvállalási célokkal, így a hallgatók a vállalatokkal való kapcsolattartásról, kommunikációról is tanulhatnak. Érkeztek is jelentkezők, a közösségi médiafelületeinken dolgozunk. Programjainkon bekapcsolódhatnak a tartalomgyártásba, ötletgyűjtésbe is. Őket is hívjuk a programjainkra is, hogy személyes tapasztalatokra alapozhassanak – avatott be a legújabb fejleményekbe Kapitányné Légrádi Éva.