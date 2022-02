– Minden hónap első péntekén tartunk műveltségi kvízt, amelyen felnőttek, gyerekek egyaránt részt vehetnek. Most a Harry Pottert választottuk témául, s úgy tűnik, igen nagy érdeklődést váltott ki – mondta a könyvtár igazgatója, Józsa Melinda.

– Harkányból és a környező településekről, illetve Pécsről is érkeztek résztvevők. Voltak, akik boszorkánysapkát húztak, mások Harry Potter-es maszkban, melegítőben, tolltartóval érkeztek – tette hozzá.

Józsa Melinda elmondta, a Harry Potter, bár első kötete a 90-es évek végén jelent meg, ma is töretlen népszerűségnek örvend, s a fiatalok is kedvelik a könyveket és a filmeket is.

– A harmincas korosztály, akik már a megjelenésekor olvasták a könyveket, azóta is szeretik azokat. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az új generációk is elkezdik felfedezni ezt a világot, mely azt mutatja, ma is van létjogosultsága a sorozatnak – fogalmazott.

– Magam is nagy rajongója vagyok a Harry Potternek, s úgy gondolom, azzal, hogy egy másfajta világot mutat be, segít az embereknek kikapcsolni, kilépni a hétköznapokból. Minden korosztály megtalálja benne az izgalmat, hiszen míg az első részek a gyerekeknek szólnak főként, úgy a későbbi részek már sötétebb, felnőttesebb hangvételt kapnak. A könyvek nyelvezete is érthető, olvastatják magukat – mondta a könyvtár­igazgató.

A sikerre való tekintettel a következő, március 4-én péntek este hattól tartandó kvíz témája ismét Harry Potter lesz, ezzel a könyvtár dolgozói az olvasást is népszerűsíteni kívánják, valamint a Kiss József Könyvtár további programjaira való figyelemfelhívás is céljuk.

Ezenkívül minden hónapban tartanak számítógép- és internethasználati képzést, melyre szintén minden korosztályt várnak. További terveik között szerepelnek még író-olvasó találkozók, illetve nyári táborok is.