Mackórajongó kisfiam imádta az idei februárt. Egy héttel ezelőtt a pécsi állatkertben néztük meg, ahogy Nyikoláj megjósolja a tavaszi időjárást, a hétvégén pedig Pécsváradra látogattunk szemrevételezni, hogy ezúttal hány brummogóval gyarapodott a helyi emlékház vezetőjének, Kárpátiné Kovács Zitának a magángyűjteménye.

A szokásoknak megfelelően a pécsváradi óvoda mackóhetén jelentek meg a kis plüsskedvencek a Pécsváradi Emlékházban. A játékbocsok létszámát még maga a gyűjtő sem tudja pontosan követni, nagyjából 350 körül lehetnek a kismackók. Populációjuk azonban folyamatosan nő, hiszen hagyomány, hogy a megyéből érkező óvodáscsoportok hoznak magukkal kisebb-nagyobb medvéket, ezek örömmel csatlakoznak a mackótársasághoz.

– Négyéves koromban kaptam szüleimtől az első játékmackót, ami a gyűjtemény legelső darabja, de itt van a kiállításon a férjem gyerekkori macija is – meséli Kárpátiné Kovács Zita, akitől megtudtuk, hogy a játékmedvék képzeletbeli korelnöke betöltötte a 65. életévét, és még az akkoriban megszokott módon, fűrészporral van kitömve. A következő generációs brummogókat már szalmával bélelték, és persze jelen vannak a tárlaton a mai modern kor játékmackói is, amelyek az evolúció során eljutottak odáig, hogy már a mosógépbe is bátran berakhatóak egy kis tisztálkodásra.

A megye számos településéről érkeztek már oviscsoportok, hogy megcsodálják a rengeteg plüssállatkát, de idén még a pécsváradi idősek otthonából is érkezett egy szépkorú csapat, akik boldogan nosztalgiáztak régvolt gyerekkoruk játékainak láttán.

Hazafelé az autóban ötéves kisfiamat kérdeztem az élményeiről, amire egy ovis viccel reagált: – Két medve megy az erdőben, az egyik barna, a másik jobbra – mondta gurgulázva nevetve. Szerintem rendkívül jól érezte magát.

Német és felvidéki nemzetiségi emlékszoba is látogatható

Az egykori „Németek utcájában”, a Dózsa György utcában található a Pécsváradi Emlékház, melynek épületét már az 1864. évi kataszteri térképen is ábrázolták. A házban létrehozott német és felvidéki emlékszoba a XX. századi magyar történelem egy fájó korszakának, a trianoni tragédia okozta szégyenteljes ki- és áttelepítéseknek állít méltó emléket és bemutatja a korábbi nemzetiségi generációk életmódját, kultúráját és mindennapi használati tárgyait az adott időszakból. Az örökség megőrzése a kommunista kisajátítások időszakában nem volt könnyű feladat, de Kárpátiné Kovács Zita és felmenői kötelességüknek érezték, hogy ápolják a hagyományokat, őrizzék és megóvják a tárgyi emlékeket az utókor, na és persze a minden év februárjában érkező játékmackók számára.