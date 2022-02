A házasság, a család értékeinek fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint segítséget nyújt a házasságra készülőknek a Házasság Hete rendezvénysorozat, amelyet idén február 13-a és 20-a között tartanak hazánkban a keresztény egyházak, civil szervezetekkel összefogva.

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint a Pécsi Székesegyház Nagycsaládosok Egyesülete február 12-én ünnepelte a házasság világnapját – 11 órakor a székesegyházban szentmisét tartottak a házaspárokért, délután pedig a Magtár Látogatóközpont várták az érdeklődőket, ahol a 14 órai megnyitót és köszöntőt követően dr. Dabóczi Kálmán és Veronika tartottak előadást, majd az „Együtt másokért” díj átadására került sor, köszöntötték a jubiláló házaspárokat, közben a Vivat Bacchus szórakoztatta a résztvevőket. A délutánt vacsora, teaház, családi kvíz zárta.

A Házasság hetén közös barangolásra is várják a házastársakat, a programot a Pécsi Egyházmegye Családpasztorációs Referatúrája szervezi – február 19-én 10 órakor a Tettyéről indulva négy állomáson keresztül kell rövid feladatokat együtt teljesíteniük a házaspároknak a kirándulás során. A programon való részvétel díjtalan, de a szervezők kérik, hogy aki szeretne részt venni a páros barangoláson, a [email protected] e-mail-címen jelezze.

A Házasság hetében a Pálos Lelki Központban hallgathatják az érdeklődők „A legbiztosabb hozam: Befektetés a házasságba” címmel Tóth Gábor és Ivánfi Judit előadását február 18-án 19 órakor. Március 11-én 19 órakor „Az együtt töltött idő hossza és a párkapcsolat változása” címmel dr. Gyuris Petra pszichológus, házassági tanácsadó tart előadást ugyanitt – az előadások után kiscsoportos beszélgetésre nyílik lehetőség.

Mohácson február 12-én kerül sor a jegyespárok megáldására a 17 órakor kezdődő szentmisén a Fogadalmi templomban, február 20-án pedig a házaspárokat áldják meg a 10 órai szentmisén.

Szigetváron február 14-én Bálint-napi vacsorát szerveznek fiatal házasoknak, majd szintén február 20-án kerül sor a házaspárok ünnepélyes megáldására a vasárnapi szentmiséken.

Szerelmi kalandtúrát is indítanak menetlevéllel

A hagyományoknak megfelelően idén is várja szerelmi kalandtúrára a párokat a Pécsi Egyházmegye, a Borostyán Egyesület és a Pálos Lelki Központ. A február 9–28. között zajló játékra Lackfi János költő „Érintkezési pontok” című versét ajánlotta felhasználásra, de a pároknak idén is lesz lehetősége kirándulásra, közös vacsorára és közös beszélgetésekre, a társsal eltöltött minőségi időt helyezve a középpontba. A programhoz kapcsolódó menetlevelek letölthetők az internetes közösségi felületeken, illetve Pécsett az Irgalmasok utca 3. szám alatti Gránátalma Kegytárgyboltban személyesen is beszerezhetők hétfőtől péntekig 9–17 óra között. A kitöltött menetleveleket a szervezők február 28-ig várják a [email protected] e-mail-címre.