– A járványhelyzet miatt a tervezett programok gyakrabban maradnak el, a hétköznapokat nem a megszokott állandóság jellemzi – mondta a Pécsi Belső Szoba Pszichoterápiás Magánrendelő szakpszichológusa.

– A kisgyermekeknél, óvodásoknál kiemelten fontos a rutin, a biztonságérzet. A járvány óta sokuknál szeparációs szorongás tünetei mutatkoznak, van, aki nem akar elmenni otthonról. Az óvodai élet sem a megszokott a karantén, a helyettesítések, csoportösszevonások miatt – tette hozzá.

Az iskolásoknál még inkább érződik ez a bizonytalanság, gyakran elmaradnak a szalag­avatók, a farsangi ünnepek, sportnapok, vagy bizonytalanná váltak, melyek örömet okoztak, élményt nyújtottak a gyermekeknek. Közösségformáló szerepük volt. – A gimnazisták számára a beavatási – mint például a gólyabál vagy lezáró rítusok, mint a szalagavató – fontos lépcsőfokot jelentenek a személyiségfejlődésben is, így különösen nehéz nekik, hogy nem tudják ezeket a várt módon megélni.

A kamaszok körében egyre gyakoribb az elmagányosodás, a szorongás, depresszió, pánikrohamok. A meglévő panaszok, mint hangulatzavarok, félelmek, tikkek is felerősödtek. Az evészavarok is gyakoribbá váltak, sokan túlzásba vitték a diétát és az edzést, figyelni, méregetni kezdték magukat a bezártság miatt, így pótolva a kontroll érzését.

– Bár voltak ellenpéldák is, olyan családok, akiket összehozott a több közös minőségi idő, sokaknál a családi feszültségek is nőttek, krízishelyzetet éltek meg a járvány miatt – állapította meg a pszichológus.

A szakértők azt javasolják a családoknak, helyezzék előtérbe az otthoni rutint, felnőttek és gyerekek egyaránt törekedjenek azonos időben feküdni és kelni, főképp, mivel az alvászavarok is felerősödtek a közelmúltban.

– Minden olyan családi „rituálé”, ami keretet és rendszert jelent, megtartó erő. Az is fontos, hogy a családok beszélgessenek nyíltan az érzésekről, a problémákról is, egymásra odafigyelve a történések feldolgozása érdekében – mondja a pszichológus. – A szabadtéri mozgás is segít levezetni a stresszt, de relaxációs gyakorlatok, autogén tréning, lazító technikák, meditáció is hasznosak lehetnek. Ehhez az interneten is találunk példákat, hanganyagokat.

– Számos szakmai tanulmány foglalkozik a poszt-Covid-szindrómával, az érintettek közül minden harmadik ember mentális problémát is átél: alvászavart, testi tüneteket, szomatizációs zavarokat, mint például heves szívdobogást, fáradékonyságot, pánikszerű tüneteket. Jellemző a kényszeres viselkedés, a lassultság, ingerlékenység, a depresszió is. Sokan félnek a tünetek és a fertőzés megismétlődésétől – mondta Mézes Janka.

– Az ilyen traumák általában maradandó nyomot hagynak az emberek életében, nem valószínű, hogy pont ugyanúgy fogunk élni, mint a járvány előtt, kellhet majd egy kis idő, míg újra önmagunkra találunk. Ez nyilván még csak feltételezés, de elképzelhető, hogy a vírusveszély után is fennmarad egy erősebb biztonságkeresés és óvatosságra való törekvés az emberek többségében – fogalmazott a szakpszichológus.