Újra egész napos vetélkedőn mérhetik össze tudásukat pénteken az általános iskolások a Maratoni Mindentudó versenyen. A Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén tizenharmadik alkalommal rendezi meg a versenyt, melyre a helyi diákokon kívül hét másik intézményből érkeznek felsősök Baranyából és Tolnából.

A verseny szó szerint maratoni lesz, reggeltől estig játékos feladatokat oldhatnak meg a gyerekek a település különböző helyszíneit bejárva.

– Teljes ellátást, reggelit, ebédet és vacsorát is kapnak a diákok. A program végén nyereményeket osztunk ki a versenyzők között, végül egy hangulatos bulin ünnepelhetnek a résztvevők az iskola udvarán – mesélte Lantos Attila igazgató.

A vetélkedő témája a Balaton lesz, hazánk legnagyobb tavának városaiból, természeti értékeiből már előzetesen is fel kellett készülniük a résztvevőknek. Interaktív játékos feladatok során horgászhatnak, homokvárat is építhetnek majd a felsősök.