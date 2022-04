Akárhogy is nézzük, közeledik az év egyik legjobb része, és bár az időjárás néha kedvünket veszi, határozottan közeledik a nyári szünet. A szemeszter záró buliknak még nem jött el az ideje, de ha te már elengednéd magad, azért van miből szemezgetni.

Pénteken a Pécsi Est-ben jól jön, ha külföldire tudod inni magad, és ha az alkohol nem is hozza meg a szükséges nyelvtudást, a tánc tuti nemzetközi nyelv. Az International bulik méltán híresek, a Carnival Madness verzió sem fog cserben hagyni.

Ha te is a harmadik x kapujában vagy, akkor a Retro Clubban most nosztalgiázhatsz egyet: a 90-es és kétezres évek kedvencei fognak felcsendülni. ATB, David Guetta, Benny Benassi, Fatboy Slim, Scooter, Groove Coverage. Te is libabőrös lettél?

Ha nem vagy pécsi, de az előző kérdésre igen a válasz, akkor nem kell keseregned, ugyanis a siklósi Mediterránban hasonló, vagy talán jobb is lesz a felhozatal! Baranya két kedvenc lemezlovasa, akik hatalmas bulikat csináltak már Pécsen is, a méltán híres DJ Kau és Heszi pörgetik Siklóson a talpalávalót. Extraként, akinek most van a szülinapja, éjfélig ajándékba kapja a belépőt. Személyid azért hozd magaddal, hogy mindezt bizonyítani is tudd.

Ha nem az Estben szeretnéd csillogtatni a nyelvtudásod, akkor jó hírünk van, mert a Trafikban az Erasmus hallgatók tartanak bulit. Ha még nem elég élesek a nemzetközi kapcsolataid, akkor itt javíthatsz rajta.

Aki péntekenként még a munkahetet piheni, annak sem kell csüggednie, mert szombaton sem lesz rosszabb a felhozatal.

A Caméleon Clubban az este mottója: “az éjjel soha nem érhet véget” lesz. Lesz italakció, extra UV show, hogy az insta poszt is látványos legyen, a zene pedig egy célt szolgál: LEGYEN TÁNC! Mai vagy régi, de biztosan a legjobb elektronikus tánczenékre rophatsz, így még a kalóriákat is égetheted.

Kaviáros Rolex volt a jeled az oviban? Nagyestélyiben és/vagy frakkban alszol? Ha mindig lemaradsz a báli szezonról, de imádod a felhajtást, akkor ez a te napod. A Pécsi Estben szombaton igazi bond hangulat és elegancia vár, az extrák meg önmagukért bezsélnek: vörös szőnyeg, pezsgőbár. Roch the City, kicsit hollywoodosítva.

DJ Figi neve ismerősen cseng? Ha igen akkor azért, ha nem, akkor azért kell elnézned a Trafik bulijába, ahova olyan deep house, techno, és melodic techno dallamot hoznak el neked, hogy még jövő hét csütörtökön is ezt fogod dúdolni.