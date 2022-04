Hamarosan kezdődnek az idei kompetenciafelmérések az általános iskolák 6. és 8. évfolyamán, illetve a középiskolában a 10. évfolyamon. Az Oktatási

Hivatal honlapján elérhetőek a 2019. évi eredmények, amelyek alapján megyénk két iskolája teljesített kiemelkedően. A Pécsi Jókai Mór Általános Iskola és a siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola az eredménye alapján bekerült a legjobbak közé, vagyis azon intézmények közé, amelyek az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok matematikai és szövegértési képességeit. Azokét is, akik családi hátterük miatt hátrányból indulnak. Ez azt jelenti, hogy a gyengébb képességekkel rendelkező diákokat is sikerélményekhez juttatják a differenciált oktatással, illetve a jó tanulók kompetenciáit tehetséggondozással igyekeznek még magasabb szintre emelni.



2020-ban a pandémia miatt nem volt felmérés, a tavalyi eredményeket pedig még nem hozta nyilvánosságra az Oktatási Hivatal. Az országos kompetenciamérések középpontjában eddig a szövegértés és a matematika állt, ettől az évtől azonban a diákok természettudományi kérdéseket is kapnak majd. További változás, hogy a feladatsorokat a tanulóknak nem papíron, hanem egy online felületen kell majd kitölteni. Az online tesztek olyan feladatokból állnak, amelyek elsősorban a diákoknak azt a képességét tesztelik, hogy ismereteiket hogyan tudják alkalmazni a valódi problémák, helyzetek megoldásában.



Elérhetők már a mintafeladatok



Az országos felmérésre a hatodik évfolyamon május 18–31. között, a nyolcadik évfolyamon május 4–17. között kerül sor, a tizedik osztályosok pedig április 20.–május 3. között tesztelnek majd. Az Oktatási Hivatal honlapján találhatók mintafeladatok is, így a diákok megnézhetik, milyen szintű feladatok várnak rájuk, és már a természettudományi témához is közzétettek pár példát az oldalon. Ez utóbbi között van olyan, ami a Nappal és Holddal, az évszakokkal, vagy éppen a vulkanikus jelenségekkel foglalkozik.

A korábbi években (a 2018-as teszt alapján) a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola, a pécsi Koch Valéria Általános Iskola, és PTE Gyakorló Általános Iskola is kiemelkedő helyet ért el az országos listán.



Ősszel nemzetközi felmérés is lesz



Az idén ősszel kerül sor a Nemzetközi Diákértékelési Program (PISA-teszt) vizsgálatára is. A felmérés a 15 évesek alapvető ismereteit, kompetenciáit vizsgálja. Az idei mérés nagy kérdése, hogy mekkora kárt okozott az online oktatás, ugyanis a 2018-as eredmények szerint valamelyest javítottak a magyar diákok a korábbi teszteken elért teljesítményen, azonban még mindig nem érik el az OECD (Európai Gazdasági Együttműködés Szervezet) országok átlagát. A 2018 tavaszán végzett felmérésen a magyar diákok olvasás-szövegértésből 476-ot, matematikából 481-et, természettudományos feladatokban pedig 481 pontot szereztek. OECD-átlag a fenti sorrendben: 487, 489, és szintén 489 pont.