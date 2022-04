Több ukrán család keresett menedéket Magyarországon az oroszok Ukrajna ellen indított háborúja elől, többen közülük Baranyába érkeztek. A családok többsége, akik elhagyták a háborús övezetet, idősebb és fiatalabb nők, akik gyermekeivel, egy-két bőrönddel, hátizsákkal indultak el otthonaikból. Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa közleménye szerint a háború kirobbanása, február 24-e óta több mint 4,7 millióan hagyták el Ukrajnát, legtöbben Lengyelországba (2,5 millió), Romániába (678 ezer) és Magyarországra (413 ezer) érkeztek.



– A családunk Dnyipro városból érkezett – mondta Lídia, aki három gyerekével és két lánytestvérével, és azok gyermekeivel menekültek el Ukrajna egyik legnépesebb (több, mint 1 millió lakos élt ott eddig békében), és az egyik legjelentősebb ipari központjából.

Lídiával tolmács segítségével beszélgettünk nemrégiben a pécsi Balokány-ligetben, ahol ukrán családi napot tartottak. Lídia egy kisboltot vezetett Dnyiprovban, mikor február 24-én kitört a háború. A várost több rakétatámadás érte, akkor úgy döntöttek két lánytestvérével, hogy elhagyják otthonaikat.



– Kilencen léptük át a lengyel határt március 6-án, ahol már rengeteg menekült volt. Egyik ismerősünk szólt, hogy jöjjünk Magyarországra, Pécsre – közölte Lídia. – Jelenleg ideiglenes szálláson vagyunk elszállásolva. Most egy olyan házat keresünk, ahol a nagy család együtt tudna maradni.

Lídia lapunknak elmondta, a férjeik otthon maradtak, még nem sorozták be őket. Van, akinek még van munkája, így az ő férjének is, illetve a bátyjának, aki egy ukrán atomerőműben dolgozik. Az otthoniakkal, a férjekkel az internet segítségével, Messengeren tartják a kapcsolatot nap mint nap. Mikor az interjút készítettük, akkor érkezett a hír, hogy éjszaka nyolc rakétát lőttek ki újra az oroszok a városra.



– Nagyon hálás vagyok, hogy befogadtak minket – említi kérdésünkre, hogy milyen tapasztalatai vannak Magyarországon. – A magyarok befogadóak, nagyon segítőek, hálás vagyok és csak jókat tudok mondani – tette hozzá, és elsírta magát.

Lapunk korábban beszámolt róla, hogy Baranyában az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságán eddig 217-en nyújtottak be menedékügyi kérelmet.