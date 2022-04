Két helyszínen is várja a bárki számára látogatható erdők közös rendbetételére az önkéntes segítőket a Mecsekerdő a mai nap folyamán. Közleményük szerint a „Tavaszi nagytakarítás – Takarítsuk ki együtt a természetet” akció március 21-én, az erdők nemzetközi napján indult, a kampányhoz – amelynek üzenete, hogy semmilyen hulladéknak nincs helye az erdőkben – a Mecsekerdő is csatlakozott, ennek része a mára szervezett nagytakarítás.



A társaság tapasztalatai szerint a mecseki és zselici erdők látogatottsága is hatalmasat nőtt az elmúlt két évben a járvány következtében. – A növekvő népszerűséggel együtt azonban sajnos a keletkezett hulladék mennyisége is emelkedett. A mai nagytakarítás célja, hogy felhívja a figyelmet az erdeinket ellepő szemétre – és hogy közösen cselekedve, együtt mentesítsük közösen használt természeti területeinket a felgyűlt hulladéktól – hangsúlyozták.

A nagytakarítással érintett négy helyszín közül két útvonalon – Keresztkunyhó és Lapis, valamint Lapis és Remeterét közötti szakaszon – szerveztek túrázással egybekötött szemétszedési akciót, ezekre önkéntes természetbarátok is jelentkezhettek segítségként.



Az erdők fenntartóihoz csatlakozó egyesületek és civil szervezetek által szervezett túrákon túl az országos kampány minden erdőjárót arra buzdít, hogy az akció végéig, tehát április 22-ig, azaz a föld napjáig zacskóval induljanak útnak, amelyet kirándulásaik során – sajnos jó eséllyel – teleszednek.

- A cél, hogy pár év múlva a szemétszedési kampányok okafogyottá váljanak, és erdeink tiszta, szemétmentes természeti környezetté alakuljanak – közölte a Mecsekerdő Zrt.



Dolgoznak az elhivatott aktivisták, tisztul az erdő, szépül a környezet

Fotó: MW