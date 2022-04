A Megyei Rendőr-főkapitányság tavaly november 19-én fogadta örökbe a Mecsek egyik turisták által is kedvelt területét, a Tripammer-fa környékét. Idén a főkapitányság is csatlakozott a Mecsek­erdő Zrt. Tavaszi nagytakarítás – Takarítsuk ki együtt a természetet! elnevezésű kampányához, amelynek keretén belül a rendőrök április 8-án megtisztították az örökbe fogadott Tripammer-fa környékét a kommunális szeméttől. A program itt nem ért véget, mert a területen található padokat, tűzrakó helyet is rendbe hozták.