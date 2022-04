Hamarosan megépülhet a Módos János Birkózócsarnok. Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője hétfő délután osztotta meg a hírt Facebook-oldalán, miszerint elindulhatnak a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület birkózóközpontjának munkálatai, mégpedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkárának támogatásával.



– Az épület tervezését Módos Csaba vezetőedzővel és Mester Ákossal, az egyesület elnökével közösen kezdtük el 2017-ben, még megyei közgyűlési elnöki időszakomban. Tavaly év végén született meg a kormányzati döntés, amely alapján sikerült megkötni az egyesülettel a támogatási szerződést – fogalmazott a fejlesztésről Nagy Csaba.



A képviselő azt is megosztotta, hogy az elmúlt hónapokban az engedélyes kiviteli tervek elkészültek, az Egyesület pedig az építéshez szükséges támogatási összeget is megkapta, így hamarosan elkezdődhet az építkezés.

Az edzőterem névadója a szigetvári birkózás hírnevét megalapozó, Magyar Ezüst Érdemkereszttel is kitüntetett Módos János birkózóedző.