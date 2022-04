„A tánc mindenkié” – vallják az április 28-i program szervezői: a tánc világnapja előestéjén és délutánján 17 és 20 óra között Pécs négy legforgalmasabb terén láthatunk változatos produkciókat helyi tánccsoportoktól: a Színház, a Széchenyi, a Kossuth és a Jókai téren is fellépnek.



– Három éves koromtól táncolok, ez lételemem. A tánc közösségi szerepe is fontos. A közös mozgás öröme mellett agytorna is, hiszen a lépéseket meg kell tanulni, fejben kell tartani – fogalmazott Kárpáti­né Krassói Dominika a Baranyai Western Egyesülettől.



– A járvány idején alig tudtunk próbálni, így most örülünk, hogy végre felléphetünk, ráadásul ennyi különféle táncos között. Talán kicsit háttérbe szorul a tánc a sportágak között, pedig szórakoztató, kemény munkával és fizikai erőfeszítéssel is jár – tette hozzá.



Találkozhatunk felnőttekkel, szenior és fiatalabb korosztályokkal is. Hastáncosok, flamenco produkciók, magyar néptánc, balettosok és modern táncosok egyaránt fellépnek jövő csütörtökön. A program célja az is, hogy hirdesse a tánc sokszínűségét és kedvet csináljon a nézőknek is, akik akár csatlakozhatnak is egy-egy csoporthoz a későbbiekben – hiszen „a tánc mindenkié”.

A program a Hágen Mozgásműhely kezdeményezésére a Pécsi Kulturális Központ és Pécs tizenegy táncegyüttesének szervezésében kap helyet a belváros helyszínein.