A legtöbb közösségi médiafelületen és e-mail-fiókban is van lehetőség tiltani egy levélküldőt. A Facebokon beállítható, hogy csak ismerős küldhessen üzenetet. Az Instagram is lehetővé teszi a privát fiókot, így értesítést kapunk az üzenetküldési, követési szándékról, és dönthetünk, elfogadjuk-e azt.

A helyzet azonban nem mindig ennyire egyszerű.

– A Facebookot a munkámhoz is használom, ezért nehezen lenne megoldható, hogy ne fogadjak üzeneteket olyanoktól, akik nem az ismerőseim a közösségi médiafelületen. Így sajnos új és új álprofilok mögül is zaklathatnak – mondta el egy pécsi nő, aki több kéretlen üzenetet kapott a közelmúltban.

Megkerestük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), Szivák Bernadett kommunikációs munkatárs küldte el a hatóság javaslatait.

– A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálatot üzemeltet Internet Hotline (IH) néven, mely nem minősül hatósági eljárásnak. A hotline-hoz „Zaklatás” kategóriában jelenteni lehet az online felületen történt, őt személyesen érintő, bántó, sértő, megalázó, megfélemlítő tartalmak előfordulását – tudtuk meg az NMHH-tól.

– A zaklatás magánindítványra üldözendő bűncselekménynek minősül, a sértett vagy kiskorú esetén a törvényes képviselő tehet feljelentést a rendőrségnél – tájékoztatott érdeklődésünkre a téméban a hatóság.

Ha valaki fenyegetve, veszélyben érzi magát, érdemes felkeresni a rendőrséget, képernyőfotókat dokumentálva az üzeneteket bizonyítékul.

A Büntető Törvénykönyv szerint a zaklató célja, hogy valakit „megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, ezért őt rendszeresen, tartósan háborgatja” – ezért a helyzetet az is árnyalhatja a második elkövetési magatartásnál, hogy a zaklató akár ártalmatlannak tűnő üzenetekkel is közeledhet.

Dr. Garai Atilla ügyvéd azonban rávilágított, a helyzet ilyenkor sem reménytelen.

– A zaklatás törvényi tényállása nem tartalmazza azt, hogy az üzenet tartalma ártalmatlan-e, hanem a kulcs­szó a háborgatás, rendszeresen, vagy tartósan, így mérlegelés tárgya, hogy adott üzenetek zaklatónak minősíthetők-e. Ha valaki rendszeresen, sűrűn kap akár csak találkozásra hívó üzeneteket, azt követően is, hogy nemleges választ adott, az már zaklatásnak minősül, még akkor is, ha egyik szó jelentéstartalma sem sértő önmagában – mondta el az ügyvéd.

– Az interneten nyoma marad az ilyen üzeneteknek, így a cselekmény egyszerűen bizonyítható, de a kamu profilok mögött megbújó személy kilétének is végére lehet járni az informatika eszközeivel, így érdemes a rendőrséghez fordulni ilyen esetekben is – tette hozzá dr. Garai Atilla.