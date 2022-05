Pénteken egy baráti összejövetellel, a vendégek fogadásával kezdődött a programsorozat, amelyet szombaton délelőtt szakmai konferencia követett a megyei közgyűlés dísztermében. Délután jótékonysági hangversenyre került sor a PTE dr. Romhányi György aulájában, a VoiSingers fellépésével, vasárnap pedig baranyai kirándulással kedveskedtek a vendégeknek.

Békés István, a Pécs-Normandia Lions Club elnöke elmondta, a 30 éves évforduló egy út szakasza, és az ünnepség lehetőséget ad arra, hogy megköszönjék mindazoknak, akik támogatásának köszönhetően sikerült megépíteni és üzemeltetni a pécsi, Mártírok utca 7-9. szám alatti szülőszállást, és akik a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatásában nyújtanak segítséget.

Dr. Fogarassy Csaba, a hazai Lions Clubok kormányzója gratulált ahhoz a munkához, amit a pécsi Lions Club az elmúlt három évtizedben elért, és sok erőt kívánt az elkövetkezendő évekhez is.

— Az a büszkeség, amivel itt ülhetünk, az a következő generációknak is annyit jelent, hogy menjen tovább a program. Legyenek sokan kint is, bent is, nyüzsögjenek azok, akik segíteni akarnak, mert mindenki tudja, hogy mi ezért nem várunk el semmit, önként adjuk az időnket, a segítségünket — fogalmazott.

— Harminc év kellően nagy idő, hogy az ünnepi pillanatot kihasználva visszatekintsünk az elmúlt időszakra. A Pécs Normandia Lions Club közössége hozta létre azt az országosan is egyedülálló szülőszállást Pécsett, ahol eddig több mint 68 ezer ingyenes éjszakát tölthettek olyan szülők, akiknek a gyermekeit a pécsi gyermekklinikán kezelték. Büszke vagyok arra, hogy másfél évtizede önkormányzati képviselőként, alpolgármesterként, és most megyei elnökként is segíthetem ezt a közösséget. A társadalmi szolidaritás és az önkéntesség egyik legszebb példáját mutatták a pécsi lions közösség tagjai a szülőszállás létrehozásával Baranyában — mondta köszöntőjében dr. Őri László, a megyei önkormányzat elnöke.

A club 2010-ben indította el Lions Suli programját, amelynek célja a tanulási nehézségekkel küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű általános iskolások korrepetálása, felzárkóztatása, valamint az iskola utáni szabadidejük tartalmas megszervezése.

Ebben a munkában a Pécs-Normandia Lions Club két legfőbb partnere az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, valamint a Pécsi Tudományegyetem. Nagy István, a családsegítő igazgatója elmondta, a pécsi Lions club napközije meghatározó abban a munkában, amit a szervezetük végez. Minden iskolán kívüli segítség elősegíti a fiatalok helyzetét, lehetőségeit. Nagyon sok gyereket sikerült élethelyzetben, tanulásban olyan szintre hozni, hogy a tanulmányi eredményeiken javítottak.

Lengvárszky Attila, a Pécsi Tudományegyetem oktatási igazgatója emlékeztetett, kezdetben önkéntes alapon kezdtek tárgyalni a Lions clubbal, hogy hogyan lehet az általuk végzett munkát a hallgatók önkéntes munkájával segíteni. Közben a jogszabályi változások, illetve tantervi pontosítások előírták, hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatóknak közösségi gyakorlatot kell ellátni. Az első szerződést a Pécs-Normandia Lions clubbal kötötte meg az egyetem, ezt követte még közel 50 szerződés, amelynek köszönhetően a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatot tudnak teljesíteni kreditekért, a pécsi Lions Clubnál.

— Ezzel pedig egy olyan helyzetet tudtunk teremteni, amelyben mindenki adni és kapni tudott — fogalmazott.



480 kilométer a veterán traktorral

Az ünnepi rendezvénysorozat különleges eseménye volt az osztrák (magdalensbergi) Lions Club vezetőjének, Hugo Kranznak az érkezése, aki egy elkötelezett utazással bizonyította a Lions Clubok iránti hűségét, és a pécsiek barátságát. Egy 1964-es évjáratú traktorral, és a mögé fogatott 1978-as lakókocsival, maximálisan 30 kilométer/órás sebességgel 480 kilométert utazott Pécsre, három és fél napon keresztül.