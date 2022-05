Régóta nem tapasztalt utazási kedvvel indult az év, a húsvéti hosszú hétvégére például sokkal többen foglaltak belföldi szálláshelyet, mint a koronavírus előtti utolsó évben. A nyári utakra is lezárult már az előfoglalási időszak és ez alapján rendkívül bizakodóak a baranyai utazási irodák.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a tengerparti célpontok a legnépszerűbbek, az előfoglalások alapján a baranyaiak körében idén Törökország tűnik a legvonzóbb úti célnak, amit a rendkívül jó ár/érték arány és a májustól októberig közlekedő heti húsz Ferihegyről induló charterjáratok mellett az is indokolhat, hogy a Covid-szabályokat nézve az egyik legegyszerűbb a beutazás, hiszen elfogadják a magyar védettségi igazolásokat. Ráadásul szinte minden török ajánlat all inclusive, vagyis tartalmazza a teljes étel- és italfogyasztást.

– Sokan mondták le a befizetett utakat a Covid-járvány kitörésekor és az ukrán háború miatt is megtorpant az utazási kedv, de az előfoglalási adatok évek óta nem voltak ilyen jók – értékelt lapunknak Békés Eszter, az egyik pécsi iroda utazásszervezője, aki szerint idén Törökország, Görögország és Horvátország a legnépszerűbb nyaralási célpont a baranyaiak körében, de sokan fizettek be előre több európai országot is érintő körutazásokra is.

Népszerű célpont lesz idén a Balaton is, amely 2022-ben nemcsak közelsége miatt kedvelt nyaralási célpont, hanem amiatt is, mert sokan vannak, akik nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, márpedig a legtöbb európai országban a belépéshez kötelezően előírják a koronavírus elleni védőoltások meglétét.

A repülőjegy-értékesítéssel is foglalkozó baranyai utazási irodák az idei évben eddig a legtöbb tikettet Londonba, Dubajba, illetve Tel-Avivba értékesítették. A járvány előtti utolsó évhez képest jelentősen megnőtt a megyében a repülőgépes utat választók száma és ebből a szempontból jó hír, hogy immár 29 légitársaság kínálatából 91 városba lehet közvetlenül utazni hazánkból. Új úti célként szerepel az elérhetőek között Abu-Dzabi, Akaba, Kaunas, Lappeenranta, Málta, Torino és Shannon.