Akárhogy is nézzük, közeledik az év egyik legjobb része, és bár az időjárás néha kedvünket veszi, határozottan közeledik a nyári szünet. A szemeszter záró buliknak immáron eljött az ideje és ha te is elengednéd magad, akkor itt az ideje megkeresni a helyet, ahol hétvégén ropni fogod.

Pénteken a Pécsi Est-ben találkozhatsz minden ismerős buli arccal, hiszen ez a hely sosem hagy téged buli nélkül. Dj Nara vezénylésével zárják a szemesztert a külföldi hallgatók. Vedd elő a nyelvtudásod, ha nincs igyál pár pohárral és biztos jó lesz a hangulat akár ismered a melletted bulizókat, akár nem.

Nem pécsi vagy? Sebaj! A Zeasy Drummers egy fergeteges önálló koncerttel készül minden szórakozni vágyó számára, aki Pécsvárad közelében él és mozog. Készülj, kapd fel a tánccipődet és érezd jól magad te is.

Mit kínál a szombat?

Diákok százai várták az eseményt, ami megfáradt agysejtjeiknek és porzó torkuknak adhat végre megnyugvást. Hát eljött ez is! Ha téged is lefárasztottak az érettségi kérdések, de ha nem, akkor is ott a helyed az idei érettségi afterparty-n, ahol kieresztheted a gőzt. A hangulatfelelősökről se feledkezzünk el, Spanics és társai szinte elengedhetetlen kellékei a Sörháznak.

Neked is minden estéd úgy zárul, hogy a tiktokot pörgetve merülsz végül mély álomba? Ha imádod Varga Irén szinte minden számát, akkor szombaton az Expo tánctere a te parketted. Hosszú idő után LL. Junior és első alkalommal Irénke csap fergeteges bulit neked. Ez az esemény party arcoknak kihagyhatatlan lehetőség.

A Caméleon Club tervei szerint szombaton páros lábbal taposnak a gázpedálra. Jelentsen ez akármit is, a fergeteges hangulat elérése érdekében nemcsak a latin slágerekkel szeretnék lenyűgözni a bulizókat, hanem egy pár UV lámpával is, csakhogy szinesebbé tegyék az estét.