A programot Szántó-Béki Szabina, egy fiatal, háromgyermekes édesanya tartja. Ő maga is szülőként ismerkedett meg Maria Montessori olasz pedagógus, orvos és pszichológus pedagógiai módszerével. Annyira magával ragadta, hogy szeretné minél szélesebb körben megismertetni.

– A programon eddig 0-3 éves kor közötti gyermekek és szüleik vettek részt, a jövőre nézve tervezzük, hogy indítunk az óvodás korosztálynak is foglalkozást – mondta Szántó-Béki Szabina. – Montessori szemlélete arra épül, hogy a gyerekek tapasztalás és ismétlés újtán tanulnak. Az első három évben a szülőktől látott tevékenységeket ismétlik elsősorban, érdeklik őket például az olyasmik, mint a mosogatás, a felmosás, amit megfigyelhetnek otthon. Ilyenkor ismerkednek meg érzékszerveik által az őket körülvevő világ valóságával. A fantáziát csak később, hároméves koruktól kezdik használni – számolt be a foglalkozást vezető édesanya.

A foglalkozáson a Montessori-féle eszközökkel, játékokkal is megismerkedhetnek a szülők és gyermekek. E játékok zárt végűek, azaz egyszerre egy funkcióval bírnak, egy dolgot tanítanak a gyerekeknek. Külön tanulják például e szerint a számokat és külön a színeket, ez is segít megalapozni az őket körülvevő világ alaposabb megismerését. Az eszközök az önellenőrzésben is segítenek, azáltal, hogy egyértelmű funkcióval és céllal rendelkeznek.

Várják az érdeklődő családokat

A Montessori baba-mama klubot szerda délelőttönként fél tíztől tartja Szántó-Béki Szabina a BázisPont Közösségi Térben Szigetváron. A klub során a szülők beszélgetésre és játékra számíthatnak, a Montessori-féle játékok megismerése mellett megfigyelhetik gyermekeiket a játék és az egymással való interakcióik során. A foglalkozás során megtanulhatják a Montessori-szemlélet alapvetései szerint értékelni a mindennapok során felmerülő nehézségeket és örömöket is.