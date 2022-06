A hagyományos városi vetélkedők szerepe ma talán már kevésbé jelentős, mint 20, 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Változatos témákban mérték össze tudásukat a versenyzők, a fényképek segítenek felidézni a különféle rendezvényeket: város- és közismereti kérdések mellett KRESZ-, rendőr- és tűzoltó-vetélkedőket, rejtvényfejtő és sportversenyeket, de még Harry Potter-vetélkedőt is tartottak. A közös, csapatokban való versengés szeretete azonban sosem veszett el – sőt, bizonyos szempontból más formában reneszánszát éli.

A Zsolnay Negyedben nemrég rendezték meg a Közlekedik a család című közlekedésbiztonsági vetélkedőt, melynek tavaly országos döntőjét is egy baranyai család nyerte meg. Iskolások számára ma is gyakran rendeznek vetélkedőket különböző közismereti témákban. Pécsi kocsmákban immár évek óta versengenek csapatok a népszerű kocsmakvízek során – a részt vevő korosztály gimnazistáktól egészen nyugdíjasokig terjed. A programok sikerét mutatja, hogy több helyszínen zajlanak hasonló rendezvények, hol hetente, hol havonta. A kérdések között közismereti témák mellett komoly műveltséget, olvasottságot igénylők is megjelennek.