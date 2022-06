A pünkösdi hosszú hétvégén péntek estétől hétfő hajnalig Kovácsszénája taván szezonindító éjszakai horgászat várta a pecázás szerelmeseit. Ettől fogva egészen augusztus utolsó hétvégéjéig lehet majd alkonyattól pirkadatig halat fogni az éjszakában.

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége azonban figyelmezteti a halra vágyó éjszakázókat, hogy a szabályok szerint a sötétben mindenki köteles a horgászhelyét, avagy csónakját kivilágítani. Fontos információ emellett az éves engedéllyel rendelkező horgászok számára, hogy az éves darab- és súlykorlátozásba nem számítanak bele az éjszakánkét kifogott kopoltyúsok.

A szövetség nem tétlenkedett az elmúlt hetekben, hatalmas mennyiségű halat telepítettek Baranya megye érdekeltségük alá tartozó folyóiba és tavaiba. Tájékoztatásuk szerint a Dunába (Felső-sziget, Bári zátony, Bezerédi Duna) 32 ezer, a Külső Bédába 25 ezer, a Mocskos Dunába és a Boki Dunába 10-10 ezer, míg a Drávába húszezer előnevelt csukát telepítettek. A Pécsi tóba a „Laterum” alatti részen ezerötszáz, a Kovácsszénaljai tóba pedig ötszáz kilogramm ponty került kihelyezésre a közelmúltban, melyek átlagsúlya egyenként 2,5 kiló.

A Drávába nem a csuka volt az egyetlen ragadozófaj, amit betelepített a horgászszövetség, 15 ezer előnevelt, 3,5–4 centiméteres süllő is került a folyóba. A süllőkből jutott ezen kívül a Dunába is 16 ezer, a Külső Bédába 15 ezer, a Kovácsszénájánál lévő tóba pedig kétezer példány.

A ragadozó halakra gyúró horgászokra előnevelt Balinok is várnak majd, a Dunában, a Drávában és a Külső Bédában egyaránt 10 ezer egyed próbálja szó szerint megúszni azt, hogy horogra akadjon.



Jó minőségűek a megye horgászvizei



Baranya megyében 2700 hektárnyi horgászható vízfelületen hódolhatnak szenvedélyüknek a pecázás szerelmesei. Ebből a legnagyobb terület, mintegy 1900 hektár a Megyei Horgász Szövetséghez tartozik, 550 hektáron egyesületi vizek, 250 hektáron pedig magánszemélyek által működtetett horgászhelyek találhatóak. A horgászvizek vízminősége halas szempontból jó, ám a holtágakban az eutrofizáció miatt a nyári hónapokban előfordulhat oxigénhiány, algásodás vagy túlzott mértékű elnövényesedés. A kisebb mesterséges tavak, tározók halállománya elsősorban a horgászatilag kedvelt halfajokból tevődik össze és nem jellemzi olyan változatosság, mint a holtágak, folyók és nagyobb tavak halfaunáját.