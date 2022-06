A klímaváltozás és a globális felmelegedés veszélyei egyre látványosabbá válnak hazánkban is, erről már tavaly az Origo is jelentetett meg cikket, hangsúlyozva, a magyar patakokban drasztikusan csökken a víz mennyisége. Erről tanúskodik a Bicsérd központjában elhelyezkedő egykori tó is.

– Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elér minket is a probléma – mondta a település polgármestere, Vér József.

A bejegyzett bicsérdi vízfolyás több mint 10 km-es szakasza kiszáradt és a horgásztóba két éve nem folyik víz. A Mecsek lábánál lévő területeken több új horgásztavat is létesítettek, ezekben még van víz, de a vízszint csökkent. A horgásztó a helyi kulturális, sport- és egyéb rendezvények helyszíne volt, horgászbüfét, szökőkútrendszert és egyéb látványosságot működtettek a környékén, így nagy veszteséget jelent a kiszáradása.

Fotó: Löffler Péter

– A források és patakok eltűnésében a csapadék és a téli hómennyiség hiánya miatt alakult ki ez a számunkra is nagyon nehezen elfogadható, szomorú helyzet. A tó megvalósításához és működtetéséhez 8–10 pályázatot használtunk fel – számolt be a polgármester.

A horgászegyesület sem tud így helyben megfelelően működni, idén az állami és területi jegyeket, töltéshasználati engedélyeket csak az ország egyéb horgászatra kijelölt helyeire tudták kiváltani a horgászok.

– Az anyagi kár felbecsülhetetlen, csak pályázatok útján több mint 120 millió forintba került a beépítés, ez óriási veszteséget okoz. A tó környékén tartandó rendezvények, horgászversenyek, szigeti esküvők, főzések, családi napok lehetősége a szép környezet a vízhiány miatt megváltozott. A halállományt lehalászták. A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége is értesült a problémáról, de megoldást nem tudnak javasolni. Baranya megyében sajnos több mint 10 horgásztó került erre a sorsra – mondta a polgármester.

Ilyen volt a tó, teljes pompájában.

Forrás: IKSZT Bicsérd Facebook

– Ez egy vis major helyzet, így több minisztériumhoz, országgyűlési képviselőnkhöz, megyei vezetőhöz is újra segítségért folyamodunk – mondta Vér József és hozzátette, az önkormányzat minden járható úton dolgozik a megoldáson. Amennyiben a víz már nem tér vissza, más, hasznos és a lakosság számára is kedvező módon szeretnék kihasználni a területet, új funkciót adva neki.