A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán érdekes újítás, hogy az előadók népszerű rajz- és film­sorozatok egy-egy epizódján keresztül hoznak életszerű példákat a hallgatók számára a marketing, a menedzsment vagy a pénzügy szakterületéről. Az egyetemisták imádják ezeket a vicces vizuális illusztrációkat, ráadásul a mulatságos epizódokon keresztül hozott példák miatt jobban megértik és megjegyzik a közgazdasági összefüggéseket.

Rácz-Putzer Petra, a kar Marketing és Turizmus Intézetének adjunktusa úgy véli, hogy ezzel a fajta vizuális példázattal a hallgatók azt érezhetik, hogy amit tanulnak, nem csupán száraz elmélet, hanem vannak olyan gyakorlati vonatkozásai is, amire a legtöbben nem is gondolnának a tankönyvek olvasásakor. Az egyik legnépszerűbb felhasznált sorozat a polgárpukkasztó viccekkel teletűzdelt South Park, amely nemcsak társadalmi kérdésekben, hanem kifejezetten gazdasági szemlélettel is torz tükröt mutat a nézők számára.

A hallgatók azonban amellett, hogy dőlnek a nevetéstől az előadóteremben, a plasztikus, való élet inspirálta példákon keresztül egy életre megértik akár a legbonyolultabb közgazdasági fogalmakat is. Az amerikai animációs sorozat mellett a jelenleg is futó Agymenők-széria és a majd húsz évvel ezelőtt befejeződött Jóbarátok epizódjai is gyakran képernyőre kerülnek ­Rácz Putzer Petra mellett, Sipos Norbert és Csapi Vivien előadásain egyaránt.

A fiatal egyetemi oktatók kezdeményezése pillanatok alatt óriási népszerűségre tett szert a Közgazdaságtudományi karra járó hallgatók körében, ezért úgy határoztak, hogy ősztől hat különböző pécsi gimnáziumban is tartanak majd bemutatóórákat közgazdaságtanból tréfás filmrészleteken keresztül. A céljuk, hogy a középiskolások a szórakozással egybekötve kicsit más szemmel nézzenek a gazdasági kérdésekre, és persze az sem baj, ha ezáltal felkeltik az érdeklődést a marketing, a menedzsment vagy a pénzügy irányú továbbtanulás felé. Az egészen biztos, hogy a tizenévesek számára ez a megközelítés sokkal vonzóbb, mint ha projektoron vetített függvényeken és grafikonokon keresztül magyaráznák el nekik ugyanazt témát.