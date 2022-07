Ötfős baráti társasággal horgászott hétfőn délután Török Viktor, a PVSK-Fűszért vízilabdacsapatának vezetőedzője Merenyén. Azért pont ezt az úti célt választották, mert a tó híres méretes halairól. A tréner és barátai szép zsákmánnyal dicsekedhettek már a hét elején is, de az igazán nagy fogás szerdán akadt horogra, ekkor egy 28 kilogrammos tőpontyot sikerült kiemelniük a vízből.

- Szép példányokat fogtunk eddig is, de ez a 28 kilós tőponty emlékezetes marad – mondta Török Viktor, mielőtt visszaengedte a tóba a halat. - Nagyon megörültem, amikor megláttam a hatalmas pontyot, de váratlannak nem nevezném ezt a fogást, hiszen éppen ezekért a nagy példányokért érkeztünk Merenyére – meséli a vezetőedző, akinek volt ennél már nagyobb fogása is. Mint elmondta, a Balatonon egyszer horogra akasztott már egy 32 kilogrammos kopoltyúst is.