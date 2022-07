Régiónkban is egyre több helyet látogathatunk meg házi kedvencünkkel, hiszen évről évre bővül a kutyabarát helyek száma. A megyeszékhelyen például már minden állatbolond régóta plázázhat kedvencével, de manapság már megszokott, hogy számos belvárosi kávézóba vagy étterembe is beülhetnek az ebbel.

A N-Eozin Grillterasz öt évvel ezelőtt nyerte meg az Év Kutyabarát Helye pályázatot, és bizony akkor még nem nagyon akadtak a régióban vetélytársai. Manapság azonban felsorolni is hosszú lenne, hogy hány helyre térhetünk már be ebédelni házi kedvencünk társaságában is.

Az étkezésen túl immár könyvtárba és múzeumba is látogathatunk háziállattal, de pórázon tartott ebbel a patacsi nagy barkácsáruházban is lehet vásárolni, sőt Pécs egyik belvárosi bankfiókjában akár még pénzügyeket is lehet intézni úgy, hogy közben a kutyát nem kell az ajtón kívül hagyni. Márpedig ebben a hőségben ez igen hasznos dolog.

Szerencsére egyre szaporodnak az olyan üzletek is a városban, ahol a kutyát ugyan nem látják szívesen az ajtón belül, de gondolván a sétáltatott tikkadt ebekre, folyamatosan cserélik a tiszta ivóvizet az üzlet bejárata előtt.

Siklóson a legfőbb turisztikai látványosság a vár, már régóta látogatható kutyával, de újabban a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpontba is betérhet bárki négylábú társában, de említhető még a pécsváradi vár is, ahol amint meglátják a kutyát, már kérdés nélkül hozzák műanyag tálkában a hűsítő vizet.

Van azonban úgy, hogy a kutyatartó kénytelen olyan távoli helyre utazni, ahol nem szívesen látják az ölebeket. Ebben az esetben számos kutyaszitter és kutyapanzió kínálja szolgáltatásait a megyében. Azonban egy régión belüli utazásnál biztosan találni olyan szálláshelyet, ahol nem okoz problémát, hogy velünk tart egy négylábú. Baranya megyében összesen 269 olyan hotel és panzió kínálja szolgálatait, ahol szívesen látnak mindenkit a kutyájával együtt is.

Összefoglalva, manapság már rengeteg program és szolgáltatás élvezhető kutyatársaságban, a gazdának azonban továbbra is felelőssége, hogy az ebnek mindenkor legyen érvényes oltása.

Kedveltek a kutyastrandok

Immár negyedik éve működik a kifejezetten kutyák számára létesített strand Pécs-Hirden. A korábban horgásztóként üzemelő vízfelületen kialakítottak egy sekély partszakaszt, ahol a kutyák könnyedén ki-be járkálhatnak a vízben, amely szerencsére fokozatosan mélyül, így a legkisebb testű kutyusok is biztonsággal használhatják. A négylábúak ugyan szabadon pancsolhatnak a vízben, a gazdáik azonban csak saját felelősségre vethetik magukat a tóba, mivel annak vízminőségét nem ellenőrzik, ugyanis hivatalosan nem számít fürdőhelynek. Sokan ennek ellenére a csobbanás mellett döntenek. Orfűre is szívesen kilátogatnak a gazdik a kutyákkal, hiszen a tóban is hűsíthetik magukat a négylábú kedvencek.