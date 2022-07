A zsír ára folyton emelkedik (1922. július 28.)

Úgy vagyunk a zsírral is, mint a liszttel. Sohasem vagyunk biztonságban, hogy amire felkelünk, nem emelkedett-e ismét az ára. A múlt szerdán még háromszáznegyven korona volt a zsír kilója, szombaton már háromszázhatvan, hétfőn pedig háromszáznyolcvan korona. Ma már négyszáz koronát kellene fizetni, ha adnák. De nem, adják, csak itt-ott, ahol van szívük a henteseknek, mert mint illetékes helyről értesülünk, a jövő héten már négyszáznegyven korona lesz a zsír ára. Ugyanakkor, amikor ezt a lesújtó hírt közlik velünk, egyúttal arról is értesülünk, hogy ez a négyszáznegyven koronás ár sem fog sokáig megmaradni, mert hamarosan ötszáz koronára fog felugrani. A pécsi zsír ára a budapesti után igazodik. Budapesten, pedig a zsír ára már most ötszáz korona.